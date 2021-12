Alle Angaben werden ausschließlich anonym ausgewertet.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Trader/innen und CFD-Interessierte,wir laden Sie ein, an der diesjährigen CFD-Marktstudie und Anbieteranalyse des deutschen CFD-Verbands teilzunehmen.Die Umfrage wurde für den deutschen CFD-Markt ins Leben gerufen und soll den CFD-Anbietern und CFD-Market Makern sowie den Finanzportalen und Online-Brokern helfen, ihr Produktangebot und ihren Service noch besser auf die Bedürfnisse und Anforderungen von CFD-Tradern und Interessierten auszurichten.Die CFD-Marktstudie umfasst- die Untersuchung der Kundenzufriedenheit,- die Analyse der Weiterempfehlungs- und Wechselbereitschaft,- die Untersuchung des Handelsverhaltens von CFD-Tradern und- Ihre Meinung über aktuelle Geschehnisse z.B. regulatorische, politische und steuerliche Eingriffe in das CFD-Angebot in Europa.Die Umfrage wird vom renommierten CFin - Research Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V. durchgeführt.Wir danken Ihnen schon jetzt vielmals für Ihr Feedback!Ihr CFD-Verband