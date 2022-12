Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Trader/innen und CFD-Interessierte,



wir laden Sie ein, an der diesjährigen CFD-Marktstudie und Anbieteranalyse des deutschen CFD-Verbands teilzunehmen.



Die Ergebnisse helfen den Anbietern, ihr Produktangebot und ihren Service noch besser auf die Bedürfnisse und Anforderungen von CFD-Tradern und Interessierten auszurichten.



Die CFD-Marktstudie umfasst

- Ihre Meinung über aktuelle Geschehnisse z.B. regulatorische, politische und steuerliche Eingriffe in das CFD-Angebot in Europa,



- die Analyse der Weiterempfehlungs- und Wechselbereitschaft und

- die Untersuchung des Handelsverhaltens von CFD-Tradern.



Die Umfrage wird vom renommierten CFin - Research Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V. durchgeführt. Alle Angaben werden ausschließlich anonym ausgewertet.



Als Dankeschön für Ihre Teilnahme haben Sie im letzten Schritt die Möglichkeit, durch Angabe Ihrer E-Mail-Adresse an einer Verlosung teilzunehmen*. Der Hauptgewinn ist ein Apple iPhone 14 oder Google Pixel 7 Pro (nach Wahl) - perfekt um auch unterwegs jederzeit das Geschehen an den Finanzmärkten zu verfolgen. Des Weiteren dürfen sich fünf Teilnehmer/innen über jeweils einen 50 Euro Amazon-Gutschein freuen.



Wir danken Ihnen schon jetzt vielmals für Ihr Feedback!



Ihr CFD-Verband



Über den CFD-Verband:

Der CFD-Verband ist die zentrale Interessenvertretung der auf Differenzkontrakte, zu Englisch "Contracts for Difference" (CFD), spezialisierten Finanzdienstleister in Deutschland und Ansprechpartner für Anleger zu diesem Thema. Seine Mitgliedsunternehmen repräsentieren einen Großteil des deutschen Gesamtmarktes. Der Verband setzt sich für einen transparenten CFD-Handel sowie hohe Anlegerschutz- und Regulierungsstandards in Deutschland ein. Alle Mitglieder verfügen über eine BaFin-Lizenz oder werden von der BaFin regulie rt.